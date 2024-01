Divieto di accesso ai locali pubblici per due minori, con precedenti, che avevano avuto una furiosa lite tra di loro in un bar a Ghilarza.

Lo ha deciso il Questore della provincia di Oristano, dando esecuzione alla recente normativa emanata in materia di contrasto alla criminalità minorile e a tutela della sicurezza urbana.

Uno dei due, nel corso dello scontro, aveva estratto un coltello a serramanico dalla tasca e inferto una coltellata al fianco dell’altro, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell'Ordine che hanno denunciato entrambi all’Autorità Giudiziaria.

Ora non potranno più entrare nei locali pubblici dei comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, o stazionare vicino alle stesse attività commerciali per un periodo di due anni. Se violeranno il divieto rischiano la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10mila a 24mila euro.

Dal giorno del suo insediamento nella provincia di Oristano, avvenuto il primo marzo 2021, il Questore ha emesso 180 misure di prevenzione, tra le quali, oltre ai due provvedimenti suddetti, 77 Ammonimenti per violenza domestica e Atti Persecutori, 86 Avvisi Orali, 14 Fogli di via Obbligatori e un Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive. In quest’ultimo caso il provvedimento era stato emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio: in qualità di guardalinee, durante una partita valida per il campionato provinciale giovanissimi Under 15, aveva rivolto insulti sessisti alla giovane arbitra, e insultato e minacciato calciatori e tifoseria ospite, «mettendo in grave pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata