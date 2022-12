Il Comune di Zeddiani corre ai ripari per allontanare il rischio allagamenti e quindi i disagi alla popolazione, alla luce anche degli allerta meteo che nell’Oristanese sono sempre più frequenti. Pochi giorni fa nel territorio comunale sono stati avviati infatti alcuni importanti lavori mirati al riassetto idraulico di alcuni tratti della viabilità. Si tratta di interventi finalizzati ad evitare l’accumulo di acque meteoriche e detriti. Un modo quindi per scongiurare importanti allagamenti durante le bombe d’acqua improvvise.

«I lavori, in particolare, si concentreranno in località “Is Arenas” ma anche a ridosso del parco comunale, nei tratti in cui le opere idrauliche di smaltimento delle acque meteoriche sono sottodimensionate - spiega il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna - Gli interventi consentiranno di limitare il rischio allagamenti ed i conseguenti pericoli per la viabilità in caso di piogge intense o persistenti».

Il totale delle somme a disposizione è pari a 150 mila euro, di provenienza ministeriale. Ma non è tutto. Prosegue, infatti, anche l’iter burocratico per quanto riguarda la realizzazione di ulteriori interventi in altri tratti della viabilità rurale, grazie ad altre risorse che l’amministrazione comunale recentemente ha ottenuto dalla Regione Sardegna. Anche a Zeddiani, durante i forti temporali, negli ultimi tempi si sono verificati allagamenti e disagi alla viabilità.

