Sono esattamente 7, per un importo di circa 4 milioni di euro, i comuni dell’Oristanese sotto i 5.000 abitanti che hanno usufruito dei finanziamenti per la riqualificazione degli impianti sportivi. La Regione ha assegnato le risorse a Sedilo, Masullas, Samugheo, Suni, Zeddiani, Gonnosnò e Albagiara.

Contributo di un milione di euro al Comune di Sedilo che compartecipa con una quota di 345.000 euro. «L’obiettivo», evidenzia il sindaco Salvatore Pes, «è il completamento di tutta l'area sportiva per calcio, pallavolo e tennis. Verranno realizzati il manto in erba sintetica, riqualificate recinzioni, pista e spogliatoi del campo da calcio. Interventi anche per la palestra utilizzata dalla. società di pallavolo».

Finanziamento importante di 998.000 euro anche per il Comune di Samugheo che compartecipa con 252.000 euro ai lavori di riqualificazione e completamento del complesso sportivo di via Oristano. «Sono diversi gli interventi da attuare», evidenzia il vice sindaco Massimiliano Urru, «con il rifacimento dell’erba sintetica e il completamento delle tribune nel campo di calcio. Verranno ancora realizzate opere di ristrutturazione nella piscina e costruito un campo da padel coperto. Lavori i anche nel palazzetto dello sport con la predisposizione di pareti per l’arrampicata all’esterno, mentre all’interno è previsto l’acquisto dei tatami per il taekwondo».

Al Comune di Masullas sono stati assegnati invece 300.000 euro con il cofinanziamento di 70.000 euro, per la realizzazione di interventi negli impianti sportivi di Pranu. E ancora al Comune di Suni vanno 840.000 euro (compartecipazione di 176.000 euro per gli interventi nel complesso sportivo di Fraigada.

Poi 270.000 euro (cofinanziamento di 55.000 euro) potranno essere impiegati dal Comune di Zeddiani per i lavori di riqualificazione della palestra comunale. «È previsto», spiega il sindaco Claudio Pinna, «un ampliamento dell’edificio, da destinare a deposito e magazzino, sulla cui copertura verranno posizionati i pannelli fotovoltaici. Da realizzare anche il completamento della copertura, spogliatoi e servizi igienici per gli arbitri. Il locale sarà perfettamente fruibile dai portatori di handicap. E inoltre attrezzature per il campo di pallamano, pallavolo, basket, karate, pattinaggio a rotelle, calcetto».

Punta invece all’adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali il comune di Gonnosnò che ha usufruito di 187.000 euro, con 22.000 euro di fondi propri. Il Comune di Albagiara si è visto assegnare un contributo di 279.000 euro (compartecipazione di 71.000 euro) per la riqualificazione degli impianti sportivi.

