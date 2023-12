Gli incivili che abbandonano i rifiuti nelle strade del territorio e nelle campagne attorno al paese hanno le ore contate.

A breve a Riola Sardo ci saranno anche le foto trappola. Durante il prossimo Consiglio comunale sarà approvata la modifica del regolamento per la gestione della videosorveglianza.

«Gli uffici sono al lavoro per modificare il regolamento che prevede di usufruire e installare anche le foto trappole - spiega il primo cittadino di Riola Sardo Lorenzo Pinna - L’obiettivo è quello di contrastare l’abbandono indiscriminato e criminale di rifiuti nelle campagne. In questo modo riusciremo a potenziare la videosorveglianza, con la speranza di poter scoraggiare chiunque voglia porre in essere queste azioni criminose punite per legge. Purtroppo da troppo tempo le campagne sono diventate terra di nessuno, soprattutto le strade interne - va avanti Pinna - quelle non visibili dalle arterie principali».

Durante la stagione estiva invece viene sporcata molto spesso la strada di Cuccuru Mannu, una delle due arterie che dal paese porta al mare. Da giugno a settembre è tra le più interessate dal fenomeno. Dai vari controlli e sanzioni spesso è stato rilevato che i maleducati arrivano dai paesi limitrofi. Durante l’ultima assemblea pubblica il sindaco si è complimentato con i barracelli, sempre in prima linea anche per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: «Quando ci saranno le foto trappola sarà ancora più semplice intervenire - conclude Pinna - La strumentazione verrà installata nelle zone più frequentate dai maleducati. I casi di scarti abbandonati illecitamente nell’ambiente sono numerosi e riguardano sia i rifiuti domestici, compresi gli ingombranti, sia i rifiuti speciali, tra cui i residui delle demolizioni o manutenzioni edili».

