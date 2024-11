Un pò di tinta rossa e la panchina a pochi metri dall’ingresso del Comune è diventata subito un simbolo del paese. Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, a Riola Sardo verrà inaugurata la panchina rossa per dire no alle violenza. Ma anche per ricordare il femminicidio e il vuoto che una donna uccisa lascia all'interno di una comunità. La verniciatura è stata curata dai ragazzi del progetto del Plus di Oristano dal titolo Educativa di strada. L’inaugurazione è prevista alle 10.30. La panchina rossa sarà scoperta alla presenza della comunità e degli studenti del paese, quelli che frequentano la scuola primaria e secondaria.

«La lotta alla violenza si combatte con l'educazione, quella famigliare e scolastica, quella formazione culturale che dovrebbe fare capire che tale violenza non è legittima - fanno sapere dal Comune - ma conseguenza di pregiudizi legati alla virilità, all'onore e ai diversi ruoli nella coppia e nella società».

