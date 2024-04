Chi gestirà il Parco dei Suoni? Tra pochi giorni si conoscerà il destino di quelle enormi cave di arenaria dismesse, struttura che sorge sulla strada provinciale 66 che da Riola porta a Su Cuccuru Mannu e prosegue fino alla spiaggia di S'Anea Scoada, da sempre palco di artisti del calibro di Ben Harper, Edoardo Bennato, Negramaro, Carmen Consoli e Max Gazzè.

Il Comune di Riola Sardo, proprietario del Parco, che da poco ha concluso i lavori per mettere in sicurezza la struttura, con una delibera di Giunta ha affidato agli uffici comunali «un attento approfondimento sulla situazione giuridica complessiva che ha caratterizzato il contratto di concessione del “Parco dei Suoni”, per addivenire ad una soluzione che valuti attentamente e con buona fede gli interessi delle parti e che possa prevenire un potenziale contenzioso con tutti gli eventuali effetti conseguenti».

Questo è quello che si legge nel documento. In pratica significa che il Comune è al lavoro per valutare se è possibile accettare la richiesta avanzata dall’associazione “Insieme per Riola”, e quindi il riconoscimento di una proroga contrattuale del contratto di concessione. L'associazione che aveva vinto il bando nel 2017 non ha potuto infatti concludere la concessione sia per la pandemia, durante la quale i concerti non erano ammessi, sia per i lavori urgenti di adeguamento della struttura. Il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna ha fatto sapere che in breve comunicherà chi gestirà il Parco. Solo dopo la struttura potrà essere messa a disposizione per gli eventi musicali.

