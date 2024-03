Anche a Riola Sardo stanno per arrivare i baby amministratori. Il Comune guidato dal sindaco Lorenzo Pinna, quello "vero", in collaborazione con le scuse del paese guidate dal dirigente scolastico Paolo Figus, ha convocato il primo Consiglio comunale dei ragazzi.

Appuntamento al centro polivalente di piazza Europa, alle 9. Quattro in tutto i punti all'ordine del giorno: l’insediamento del Consiglio, la convalida degli eletti con la proclamazione del minisindaco, il suo giuramento e la nomina della Giunta comunale dei ragazzi. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Anche a Riola Sardo l’obiettivo è far sentire i più piccoli protagonisti della propria città.

Creare un luogo di incontro per permettere ai più piccoli studenti di esprimere le loro opinioni, le loro idee e discutere liberamente nel rispetto delle regole. Non mancherà il professore in pensione Mario di Rubbo, promotore dell’iniziativa in tantissimi comuni dell’Isola. Rubbo ha sempre sottolineato che si tratta di un’iniziativa utile che permette agli studenti di avvicinarsi alle Istituzioni, di lavorare tutti assieme per il bene della scuola.

