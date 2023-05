Allarme rientrato a Riola Sardo.

È stato ritrovato l’anziano scomparso ieri: si era sentito male, è caduto e non riusciva a chiedere aiuto.

È rimasto tutta la notte così finché non è stato ritrovato dai Vigili del fuoco e subito soccorso. Spaventato e dolorante, ma vivo. È stato accompagnato al pronto soccorso.

Questa mattina i familiari non trovandolo a casa avevano presentato la denuncia ai carabinieri e subito erano scattate le ricerche nelle campagne fra Riola e la marina di Putzu Idu.

L’agricoltore in pensione, Lino Scanu, 84 anni, era uscito per una passeggiata in campagna e non era rientrato. Poi la denuncia di scomparsa e subito è scattato il piano di ricerca persona: in campo le squadre dei vigili del fuoco di Oristano, carabinieri e volontari.

Poi il lieto fine.

