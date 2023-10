Ancora pochi giorni e i bambini di Riola Sardo potranno giocare in un parco giochi nuovo di zecca. Il Comune, investendo circa 30mila euro, ha sistemato prima tutta l’area di via Montessori, un tempo il cortile dell’ex scuola d’infanzia, ora sede della croce rossa, e poi ha installato diversi dondoli, altalene, uno scivolo ma anche una giostra con dieci postazioni, tavoli e panchine in legno che saranno utili per ospitare i genitori dei bambini che vogliono trascorrere qualche ora in relax.

«La realizzazione del parco era un punto del nostro programma elettorale - commenta il sindaco Lorenzo Pinna - L’attenzione per i più piccoli da parte nostra è massima».

L’inaugurazione del parco, che è stato delimitato con una recinzione per mettere in sicurezza i fruitori dell’area, è in programma sabato 21 ottobre alle 16. Il Comune fa sapere che è presente anche un impianto di videosorveglianza. Intanto in questi giorni, in vista dell'inaugurazione dell’area per i più piccoli, nessuno dimentica la vicenda accaduta diversi anni fa, nel 2015.

Quando il Comune (era sindaco Ivo Zoncu) aveva stanziato 38 mila euro per la realizzazione proprio di un parco giochi. Risorse che poi però, con una delibera specifica, erano state destinate all’acquisto delle due statue che attualmente si trovano nella piazza del Comune. All’epoca la decisione degli amministratori non fu gradita dalla popolazione. Qualcuno aveva persino deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Oristano. Nel documento, firmato da i “cittadini indignati”, si leggevano queste parole: «Non si può, in questo momento di crisi economica, sprecare 38mila euro». Ora però per i bambini, dopo anni di attesa, è tempo di giocare.

