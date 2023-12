«È vero, mancavano tre miei consiglieri di maggioranza: due per motivi di salute, come ho detto durante il Consiglio. Nessun quindi grave episodio che deve far riflettere i cittadini facendo pensare a chissà quale rottura della maggioranza».

Sono le parole del sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna che non ha mandato giù le dichiarazioni della consigliera di minoranza Irene Erdas intervenuta dopo l’assemblea pubblica del 29 dicembre, l'ultima del 2023. Erdas aveva sottolineato che l’unico punto all’ordine del giorno era stato approvato grazie alla presenza della minoranza.

Il sindaco replica: «Se dobbiamo parlare di senso di responsabilità allora diciamo che altri due miei assessori presenti hanno partecipato alla seduta nonostante un forte raffreddore. Ma hanno fatto il loro dovere. Mi chiedo poi quale risultato avrebbe sortito se il gruppo di minoranza avesse fatto mancare i numeri? Semplicemente saremo tornati in Aula in seconda seduta l'indomani mattina alle 9. Il vero senso di responsabilità è dire sempre la verità».

Pinna poi rincara la dose riferendosi sempre al gruppo di opposizione Arriora: «Guardatevi bene allo specchio e pensate se state servendo degnamente i cittadini che vi hanno dato la vostra preziosa fiducia. Perché da un lato c'è chi parla, strumentalizza e cerca di destabilizzare. Dall’altra c’è un amministrazione che magari senza troppa pubblicità ha affidato sino al 29 dicembre quasi tre milioni di euro di lavori che partiranno nel 2024. Certo, non sono il miglior sindaco del mondo, e possiamo sempre fare di più, ma in ogni cosa che facciamo ci mettiamo il cuore e non la falsità».

