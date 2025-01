Si tratta di un supporto per favorire lo sviluppo di una relazione armonica coi propri figli e figlie all’interno della famiglia. In altre parole è una scuola vera e propria per i genitori. Sui banchi si siederanno tante famiglie che avranno risposte su come impartire le regole, come educare, come gestire le emozioni e la richiesta di libertà. Un supporto per affrontare i problemi di ragazzi e ragazze portatori di ansie, dipendenze, aggressività, fobie, spesso correlate al ritiro sociale.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Riola Sardo e si chiama “S“Educando - Scuola permanente per Genitori”. Interamente gratuita per i partecipanti, prevede un ciclo di 5 lezioni a partire da oggi, l'ultimo appuntamento è previsto invece per il 26 marzo 2025.

Il ciclo di lezioni è stato ideato e verrà condotto dal dottor Lorenzo Braina, pedagogista, esperto di mediazione sociale, fondatore e direttore scientifico del Centro Crea. Si affronteranno diverse tematiche: dalla comunicazione coi figli alla gestione del metodo educativo e degli spazi di libertà, fino al modo corretto di gestire fenomeni come la rabbia, l’ansia e le fobie dei minori. L’idea del Comune è di creare una vera e propria scuola sulla genitorialità.

Gli incontri si terranno presso il Centro Polifunzionale, in Piazza Europa. Altri appuntamenti domani, il 12 e il 24 febbraio e infine il 6 e il 26 marzo, sempre alle 17.30.

