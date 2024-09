Per ora niente pasti. Nella scuola materna di Riola Sardo la mensa partirà, salvo imprevisti, a metà ottobre.

Questo a causa dei lavori di adeguamento del centro di cottura. Per la fruizione del servizio, quando questo sarà attivo, le famiglie dovranno utilizzare i buoni pasto che potranno essere ritirati presso gli uffici comunali. Il costo di ciascun buono è di 2 euro e 50 e saranno disponibili in blocchetti da 10 per un costo complessivo di 25 euro. Il bambino dovrà consegnare il buono pasto giornaliero al personale al momento dell’arrivo a scuola. I bambini sprovvisti non potranno usufruire del pranzo.

Ma non è tutto. Dal primo ottobre e per l’intero anno scolastico l’amministrazione comunale ha stabilito l’attivazione del Servizio di accoglienza pre e post scolastica sia nella scuola dell'infanzia e primaria. Il servizio è rivolto prioritariamente ai figli di genitori lavoratori o con comprovate esigenze sanitarie. Le iscrizioni all'accoglienza possono essere effettuate presso il servizio stesso.

© Riproduzione riservata