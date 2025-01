Il crossodromo “Le Dune”, di proprietà del Comune di Riola Sardo e la cui la concessione è scaduta lo scorso 31 dicembre, sarà ancora gestito Motoclub Motor School Riola, guidato dal presidente Fulvio Maiorca. Almeno fino ad aprile, quando l’impianto ospiterà per il terzo anno consecutivo il campionato mondiale di Motocross. «Così abbiamo deciso - commenta il primo cittadino Lorenzo Pinna - Poi decideremo il da farsi. Ancora non è certo ci sarà la pubblicazione di un bando. Si sta occupando del procedimento il nostro segretario comunale».

Ma ci sono anche altre novità. Durante il Consiglio Comunale di sabato scorso è stato approvato il nuovo regolamento degli impianti sportivi. Questo perché l'ultimo era vecchio e risaliva al 2022. «Ora è stato aggiornato alle normative attuali - spiega ancora Pinna - ma soprattutto sono state fissate le regole per quanto riguarda la gestione delle strutture che ospitano sia eventi a scopo di lucro sia quelle che ospitano invece manifestazioni dove non c’è un pubblico pagante».

Durante il Consiglio, prima dell’approvazione del documento, i consiglieri di minoranza hanno chiesto di modificare la documentazione specificando ad esempio in che cosa consiste l'accessibilità universale, ma anche di aggiungere che gli impianti possono essere usati per promozione sociale e culturale. Gli amministratori hanno deciso però di non modificare il regolamento. «Le nostre proposte erano solo un valore aggiunto - spiega Irene Erdas, consigliera di minoranza - Il sindaco però ha deciso di non procedere con nessuna modifica. Abbiamo fatto anche noi i complimenti al segretario per il lavoro svolto».

