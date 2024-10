Storie di ragazzi e ragazze. Storie di dispersi e di salvati, di abissi e rinascite, di risate e amori. Le riflessioni educative di Lorenzo Braina, educatore e pedagogista, sbarcheranno a Riola Sardo. “Si tratta di strumento nuovo per continuare ad affiancare genitori, educatori, insegnanti che sono costantemente chiamati a reinventare modi, spazi e tempi dell'educazione - fanno sapere dal comune di Riola, promotpre dell'evento - Per un'azione formativa sempre più consapevole. Sono rivolti ad adulti, educatori di bambini e di ragazzi di tutte le età. L'accompagnamento musicale è di Donato Cancedda. Il reading si terrà in piazza Europa, al Centro Polivalente, mercoledì 9 ottobre alle 18.

