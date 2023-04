Festa a Riola Sardo per la prima centenaria del 2023. Si tratta di Angelina Carta, classe 1923. «Una vita di lavoro e sacrificio ma soprattutto fede e devozione», le parole dell’assessora alle Politiche sociali del Comune Rosina Lochi, che pochi giorni fa ha raggiunto la centenaria per farle gli auguri e omaggiarla con un dono floreale.

A Riola Sardo in tanti conoscono la nonnina. E c’è un motivo: «La statua di San Gioacchino della chiesa parrocchiale di San Martino è una sua donazione - va avanti ancora l’assessora Rosina Lochi - un suo acquisto frutto dei risparmi di una vita, come ci ha raccontato lei stessa. Angelica Carta è una donna semplice e di grande esempio di coraggio e di fede per la comunità di Riola Sardo».

© Riproduzione riservata