Promuovere l’arte locale e valorizzare i giovani artisti emergenti o talenti non ancora conosciuti. Sono questi gli obiettivi della mostra pittorica dal titolo “Riola in Arte” promossa e ideata dal Comune di Riola Sardo guidato dal sindaco Lorenzo Pinna in collaborazione con la biblioteca del paese.

L’amministrazione comunale vuole dare la possibilità ai cittadini di esprimersi e presentare le loro opere alla comunità e non solo. Come? Mettendo a disposizione l'ex mercato civico, in piazza La Marmora, recentemente ristrutturato. Chi vuole esporre le proprie opere di pittura su tela deve presentare la candidatura partecipando alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Riola Sardo. Nel sito istituzionale sono disponibili i moduli.

La mostra si terrà il 26, il 27 e il 28 luglio. Le domande devono pervenire entro e non oltre il 13 luglio prossimo per posta elettronica o anche a mano. Il Comune fa sapere inoltre che la collocazione delle opere pittoriche sarà a carico dell’artista, che le opere vengono esposte sotto la responsabilità dell'autore e che l’esposizione è a titolo totalmente gratuito.

