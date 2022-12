L’obiettivo è solo uno: riunire tutti gli anziani del paese. Un ritorno al passato insomma, quando da giovani uscivano nei vari quartieri. Il Comune di Riola Sardo già da settimane è al lavoro per organizzare il primo pranzo sociale per i nonnini del paese.

L’appuntamento è per il prossimo sei gennaio, giorno dell’Epifania. Dove però ancora non si sa. L’amministrazione comunale pochi giorni fa ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta ai locali del paese. Chi farà l’offerta migliore si aggiudicherà il pranzo che sarà offerto dal Comune.

«Non vediamo l'ora di vedere tutti i nostri anziani riuniti in un tavolo per trascorrere una giornata in allegria, diversa dal solito - commenta il primo cittadino di Riola Sardo Lorenzo Pinna -. Sarà sicuramente un modo per ascoltare i loro racconti antichi, le curiosità, le storie che nessuno di noi conosce, le usanze di un tempo e tanto altro ancora. Del resto se il parlato se non viene tramandato viene perso. E quasi non deve accadere in nessun paese».

Per ora gli anziani che hanno deciso di aderire al pranzo sociale sono circa una trentina. Per molti è la prima vera uscita dopo due anni di pandemia. «Sarà una giornata di festa - conclude il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna -. Una giornata di ricordi. Sarà un modo anche per salutare persone che normalmente non si incontrano nelle vie del paese, sarà un modo per ascoltare anche quelle che sono le loro esigenze. Per noi poi intervenire sarà più semplice».

