Il Comune di Riola Sardo vuole essere vicino ai cittadini. Per migliorare la comunicazione verso la popolazione il servizio Socio-Culturale ha avviato un servizio di messaggistica istantanea tramite l'applicazione WhatsApp. Il servizio è gratuito e prevede l'invio di messaggi su bandi e agevolazioni.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun cittadino potrà vedere i contatti altrui e la comunicazione avverrà solo tra il Servizio Sociale e il destinatario. Lo scopo è quello di informare i cittadini sui bandi, avvisi e bonus. Attraverso questo canale di comunicazione interattiva gratuita, creato per rendere più semplice e tempestiva l'informazione e soprattutto per raggiungere il maggior numero di cittadini, è possibile rimanere sempre aggiornato.

Per usufruire del servizio è sufficiente recarsi in biblioteca il lunedì o il mercoledì o il venerdì dalle 10 alle 11.30. Un'operatrice aiuterà i cittadini a compilare il modulo per poter essere inserito nella lista trasmessa. Occorrerà indicare anche il numero di cellulare con il quale ci si vuole iscrivere alla lista broadcast.

© Riproduzione riservata