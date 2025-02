Un aiuto per le persone in difficoltà. Il Comune di Riola Sardo ha attivato lo sportello di supporto psicologico grazie a 5mila euro recuperati dal Fondo di Solidarietà Comunale. Un'idea, come fanno sapere dal Comune - che nasce dalla presenza nel territorio di un numero significativo di persone con varie difficoltà, che necessitano di essere sostenute nell'individuazione e qualificazione del bisogno.

“Il Comune non si deve occupare solo di infrastrutture o organizzare eventi - commenta il sindaco Lorenzo Pinna - ma anche di aiutare le persone che hanno bisogno di essere ascoltate dagli esperti. Purtroppo non tutti hanno la possibilità economica di intraprendere questo percorso, ecco perché abbiamo deciso di attivare questo sportello”. La zona individuata per accogliere i cittadini è l'ex asilo, in via Sant'Anna. Si inizierà a marzo. “Le persone che hanno bisogno di un supporto psicologico - conclude Pinna - sono molte di più di quelle che pensano".

