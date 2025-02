Per la rotonda realizzata dalla provincia anni fa, tra la 292 e le strade 11 e 66, ci sarà una nuova vita. L’area, 99 metri quadrati, attorno alla quale transitano gli automobilisti diretti a Cuglieri o nel Sinis, trafficatissima soprattutto in estate, si prepara a cambiare veste: verrà arredata con essenze vegetali, ci sarà la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e anche vigilanza.

È ciò che prevede l’accordo stipulato pochi giorni fa tra la Provincia di Oristano e il Comune che ha adottato l’intera area per i prossimi 4 anni.

Un progetto che ha l’obiettivo di rendere decoroso l’ingresso e l'uscita del paese. «A noi interessa che l'ingresso del nostro territorio sia accogliente - spiega il sindaco Lorenzo Pinna -, ecco perché abbiamo chiesto di poter adottare l’area. Questa settimana approveremo il bilancio, poi metteranno nero su bianco il progetto per dare successivamente il via ai lavori. A occuparsi dell’intervento sarà una ditta esterna oppure gli stessi operai che si occupano del verde. Vedremo».

Come si legge nell'accordo, la Provincia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area concessa richiedendo, nel caso ci fosse bisogno, interventi ritenuti necessari o non eseguiti in relazione a quanto stipulato”.

