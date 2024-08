A Riola Sardo fervono i preparativi per il tradizionale "Motoraduno internazionale della Vernaccia”, organizzato dal Moto club Kurt di Riola Sardo. Un appuntamento giunto all'edizione numero 42 e che ogni anno attira tantissimi centauri. Tutti in sella a partire dal sei settembre e fino al dieci. Si partirà come sempre dai giardini pubblici e poi via un giorno verso la costa del Sinis e gli altri verso la Marmilla

Il Comune intanto ha già pubblicato l'ordinanza che disciplina il traffico, visto che la manifestazione tocca anche varie zone del centro abitato. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico ea tutela dell'incolumità dei partecipanti e degli altri utenti della strada, così si legge nel documento, l'amministrazione ha deciso di disporre la chiusura temporanea dei tratti interessati dall'evento traffico di via Montessori dall'intersezione con via Garibaldi e via Umberto I fino all'intersezione con via Carlo Felice Il divieto è in vigore il sei settembre dalle 16 alle venti, gli altri giorni dalle nove alle 22.

Ma non solo. Il Comune guidato dal primo cittadino Lorenzo Pinna fa sapere che il Servizio di Lavori Pubblici e Manutenzioni metterà a disposizione le transenne e la segnaletica temporanea per chiudere i tratti di strada, mentre l'organizzazione è incaricata della sistemazione delle stesse, compresa la rimozione a fine manifestazione.

