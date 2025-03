Visite senologiche gratuite con insegnamento all’autopalpazione. A Riola Sardo sabato 29 marzo è in programma l'iniziativa “Prenditi cura di te. Tutte insieme contro il cancro”. L'iniziativa è promossa dall’associazione “Le belle donne” in collaborazione con il Comune.

Appuntamento dalle 9 alle 13 in via Sant'Anna, all’interno dell’ex asilo. L'iniziativa è rivolta alle donne dai 40 ai 70 anni. Le donne verranno sottoposte alla visita senologica, un esame completo del seno, non doloroso, effettuato senza l'utilizzo di particolari strumentazioni dal medico senologo o dal ginecologo.

L'obiettivo di questa valutazione è quello di accertare o escludere la presenza di eventuali patologie che interessano il seno. In caso di riscontri sospetti, la sola visita senologia non è generalmente sufficiente a formulare una diagnosi di tumore alla mammella, ma è utile per inquadrare la situazione e stabilire il percorso diagnostico-terapeutico più adeguato al caso.

La visita senologica è un esame molto importante, poiché consente di controllare l'eventuale presenza di problematiche al seno. Questa valutazione permette infatti di evidenziare la presenza di noduli, secrezioni del capezzolo, infiammazioni o stati dolorosi che riguardano le mammelle. È necessario prenotarsi al numero 0783/393107.

© Riproduzione riservata