Al posto della slitta il trattore. A Riola Sardo quest’anno la tradizionale consegna dei doni natalizi è avvenuta in maniera del tutto diversa. Babbo Natale, accompagnato dai suoi elfi, ha distribuito i regali ai bambini del paese viaggiando su un rimorchio trainato da un trattore.

«A causa di una piccola influenza, le renne non hanno potuto trainare la slitta» - hanno spiegato i rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’associazione Tzerrihouse, organizzatori dell’iniziativa. Alla guida non poteva che esserci il sindaco Lorenzo Pinna, agricoltore di professione. Per l’occasione si è trasformato in un elfo.

L’associazione, nata con l’obiettivo di organizzare eventi di natura creativa, sociali, solidali e artistiche, anche questa volta è scesa in campo per far divertire i cittadini. Soprattutto i più piccoli, che hanno è diventata un punto di riferimento per la comunità accolto con grande entusiasmo l’idea del trattore.

