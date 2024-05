Il sopralluogo per capire quali sono gli interventi da effettuare in vista dell'apertura della struttura c'è stato, ancora non si sa chi quest’estate si esibirà sul “Parco dei Suoni”, struttura di proprietà del Comune di Riola Sardo, sulla strada provinciale 66.

«Siamo in attesa di conoscere l’esito del sopralluogo da parte degli uffici del Comune per poi intervenire», spiega il presidente dell’associazione Andrea Ponti, «solo dopo potremo organizzare qualcosa, anche se siamo ormai a maggio inoltrato. Chissà».

L’associazione, che ad aprile del 2017 aveva vinto il bando per gestire la struttura fino al 2023, ma che a causa sia del Covid sia dei lavori urgenti da eseguire all’interno non aveva potuto terminare la concessione, circa venti giorni fa ha accettato la proposta avanzata dall’amministrazione, e cioè la rinegoziazione del contratto.

In sostanza ha accettato di occuparsi della manutenzione straordinaria di tutti gli immobili che si trovano all’interno del Parco per la tempestiva messa in funzione. Questo alla luce dei 19 mila euro di debito che l'associazione ha con l’Ente per il mancato pagamento dell’energia elettrica. In questo modo vengono recuperati i due anni e mezzo persi. Altrimenti ne sarebbero rimasti solo 4, la durata dei lavori. Questo perché la legge non prevede che per la pandemia ci sia una sospensione degli effetti del contratto.

© Riproduzione riservata