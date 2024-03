Acqua non potabile a Riola Sardo. Lo ha comunicato Abbanoa al Comune. Il sindaco Lorenzo Pinna ieri sera ha quindi firmato un’ordinanza per vietare l’utilizzo della risorsa idrica per scopi potabili e alimentari.

Come ha fatto sapere l’Ente gestore, dalle analisi effettuate sull’acqua distribuita dalla rete idrica del Comune di Riola Sardo è stata evidenziata la non conformità dei valori limiti ammessi. L’uso è consentito quindi solo per gli usi domestici e per l’igiene della persona.

Abbanoa provvederà a installare delle autobotti al fine di ridurre al minimo i disagi alla popolazione e in particolare alle fasce più deboli. Ma non solo. Come si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Pinna l’Ente gestore avrà cura di effettuare il monitoraggio dei parametri non conformi e trasmettere i referti analitici qualora i valori siano rientrati nella norma.

L'ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Oristano, alla Polizia Locale, alle altre Forze dell’Ordine, alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, alla Asl di Oristano e all’Ente gestore Abbanoa. L’acqua non è ancora potabile nemmeno a Baratili San Pietro, centro a poca distanza da Riola Sardo. L’ordinanza è in questo caso è stata girata dal sindaco Alberto Pippia la scorsa settimana.

