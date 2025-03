Questa volta la minoranza punta il dito sui farmaci e sui dispositivi per diabetici. E quindi sulla mancata, a detta della minoranza, attuazione della mozione approvata dal Consiglio comunale in merito alle difficoltà di accesso.

I consiglieri di minoranza del Comune di Riola Sardo, Irene Erdas, Mario Cesare Secci e Giovanna Loche, hanno presentato un'interrogazione rivolta al sindaco Lorenzo Pinna.

Loro partano da lontano: «Il 12 aprile del 2022 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione che impegnava il sindaco a portare all’attenzione le difficoltà riscontrate dai cittadini diabetici nell’accesso ai farmaci e ai dispositivi di monitoraggio della glicemia - si legge nel documento - In quella sede, il sindaco ha dichiarato pubblicamente il proprio impegno a sollevare la questione presso il Distretto Sanitario. Questo però negli ultimi due anni si è riunito più volte per discutere temi rilevanti per la sanità territoriale e ad oggi non risulta agli atti del Consiglio alcun aggiornamento ufficiale su quanto dichiarato dal sindaco in merito alla mozione. Né risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione sull’esito dell'interlocuzione con il distretto o con altri organi competenti».

I consiglieri chiedono quindi al primo cittadino se e quando ha effettivamente sollevato la questione, se ha partecipato alle riunioni del distretto negli ultimi due anni e, in caso affermativo, in quali date e con quali modalità ha presentato la problematica. Ma anche «se, qualora non abbia partecipato personalmente alle riunioni del Distretto, ha provveduto a nominare un delegato per rappresentare il Comune, e in caso affermativo, chi è stato delegato e con quali risultati». E poi «se ha trasmesso l’istanza in altra forma e, in caso affermativo, in quale data, con quale protocollo e a chi sia stata indirizzata la comunicazione». Tutte le risposte dovrebbero arrivare durante il prossimo Consiglio comunale.

