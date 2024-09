Hanno riaperto oggi, nelle loro sedi storiche, dopo gli interventi per il progetto “Polis”, gli uffici postali di Mogorella e Simala. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Sarà già possibile richiedere i primi tre certificati INPS, direttamente presso gli sportelli degli uffici: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Nei prossimi mesi, inoltre, sarà possibile richiedere 15 diversi certificati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) come il certificato anagrafico di nascita, di residenza, di cittadinanza, di stato civile e di stato di famiglia. Prossimamente, inoltre, è prevista anche l’implementazione della richiesta/rinnovo dei passaporti. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. Tra le altre opere, si inserisce la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. Gli uffici postali di Mogorella e Simala osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico.

