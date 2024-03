Riaperto questa sera al traffico il tratto di strada sulla 131 Dcn, all'altezza di Sedilo, chiuso lunedì 11 per un dissesto provocato dalle piogge intense dei giorni precedenti.

Lo annuncia l'Anas.

La 131 "Diramazione Centrale Nuorese" era stata chiusa in via precauzionale tra gli svincoli nord e sud di Sedilo in direzione Nuoro. Sono state rimosse le precedenti deviazioni lungo la viabilità locale, ma permangono restringimenti, fa sapere l'Anas.

