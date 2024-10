La festa degli Indipendentisti per chi ha a cuore l’autodeterminazione della Sardegna, aperta anche a tutti i simpatizzanti delle nazioni libere d'Europa: è Republicana24, la festa nazionale di Repùblica, il nuovo soggetto politico indipendentista fondato lo scorso giugno da attivisti provenienti da diverse esperienze. Si terrà domani sabato 12 ottobre, a su Corrale di Milis.

Sardi in prima linea e anche altri popoli che condividono le stesso spirito indipendentista: Paesi Baschi, Catalogna e Corsica per un «momento pubblico e aperto per condividere esperienze e speranze, confrontarsi e costruire assieme il percorso verso la futura Repubblica di Sardegna», precisa il comitato organizzativo. «Per analizzare le emergenze della nazione sarda – prosegue -, per ascoltare le esperienze delle altre nazioni senza Stato, per guardarsi negli occhi e ritrovare, insieme, il piacere di dare corpo e vita all’indipendentismo che lavora per la creazione di una nuova classe dirigente nazionale sarda e alla diffusione dell’idea indipendentista in sempre nuovi settori della nostra società».

Apertura alle 15 dedicata all’energia, tema quanto mai attuale, con la tavola rotonda cui interverranno: Antonio Meloni, rappresentante di Repùblica e responsabile del Tzentru de Elaboratzione Energia, Roberto Congia del Movimento Pastori Sardi, Marco Pau per il Coordinamento comitati sardi contro la speculazione energetica, Antoni Flore, sindaco di Scano di Montiferro e presidente della Corona de Logu, che parlerà del ruolo degli amministratori locali nel contrasto alla speculazione, quindi l’ex presidente della Regione Renato Soru.

L’associazionismo apartitico per la coscienza nazionale sarà trattato da Riccardo Pisu Maxia presidente dell’Assemblea Natzionale Sarda, e Gabrielli Cossu presidente della Federatzione Isport Natzionale Sardu.

Segue, alle 17, il dibattito Natzionis de s‘Europa, moderato da Franciscu Pala di Repùblica, con il contributo delle più significative forze politiche indipendentiste europee: Idurre Bideguren, senatrice di EH Bildu, la federazione della sinistra indipendentista dei Paesi Baschi; Laura Borras, presidente di Junts per Catalunya ed ex presidente del Parlamento catalano, Conxita Bosch della dell’Assemblea Nacional Catalana, Responsabile storica di Estat Català, Jordi Gaseni, presidente AMI Associació Municipis per la Independència / Senatore Esquerra Republicana di Catalogna, Jordi Miró Responsabile storico di Estat Català, quindi Petru Antone Tomasi, portavoce del movimento indipendentista Nazione della Corsica, e Repùblica interverrà Gavino Sale, storico leader indipendentista.

La chiusura affidata ai rappresentanti di Repùblica, che esporranno gli obiettivi politici futuri: con Davide Corriga, Vittorio Cuccheddu, Gabriele Littera, Sebastian Madau, Simone Maulu, Sarah Poddighe, Gianluca Serrenti e Marta Spada.

