«L'azienda deve rispettare tutti gli aspetti del contratto di lavoro, soprattutto dal punto di vista economico. Riteniamo che siano necessarie verifiche affinché ogni problematica venga risolta nel più breve tempo possibile».

Lo chiede la Uil Trasporti, attraverso il segretario regionale Andrea Piccu facendo riferimento a quanto accade all'interno della Effeambiente srl, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti per l'unione dei Comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine che comprende Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Villanova Truschedu e Zerfaliu.

Il segretario regionale ha inviato una lettera in cui sollecita gli appartenenti all'Unione dei Comuni a effettuare verifiche nei confronti dell'azienda affinché venga fatto rispettare, in ogni suo aspetto, il contratto di lavoro dei dipendenti della Effeambiente.

Da quanto apprende il sindacato, nel corso dei mesi si sarebbero registrati ritardi nel pagamento dell'Egr e delle quote previste per le vacanze contrattuali. Anomalie e ritardi, secondo il sindacato, anche nei versamenti al fondo di previdenza complementare e al fondo Fasda di integrazione sanitaria.

Problemi infine per le quote sindacali trattenute nelle buste paga dei lavoratori. «Tali criticità erano state segnalate anche tre anni fa – sottolinea Andrea Piccu – chiedo che l'Unione dei Comuni faccia le dovute verifiche sull'azienda e adotti tutti gli strumenti per far corrispondere quanto dovuto ad ogni lavoratore».

(Unioneonline/A.D)

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