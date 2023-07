Ammontano a 200 mila euro complessive le risorse messe a disposizione dall’Unione dei Comuni per i centri del Barigadu per far fronte agli interventi di sfalcio e pulizia delle strade extraurbane diretti alla prevenzione degli incendi.

Nei giorni scorsi l’esecutivo di Fordongianus ha preso atto del progetto di intervento approvato a maggio dalla Giunta dell’Unione dei Comuni. Le somme tra i vari centri sono state ripartite tenendo conto dei chilometri di superficie e del numero di abitanti. I contributi sono stati quindi suddivisi con una quota fissa e una variabile relativa ai dati dei singoli centri. In particolare Ardauli ha avuto 21.763 euro, Bidonì 11 mila, Busachi 27 mila, Fordongianus 21.861. Ed ancora Neoneli 18.421, Nughedu15.784, Samugheo 52.630. Infine Sorradile 14.557 e Ula Tirso 16.884 euro. A Fordongianus, secondo quanto stabilito dall’esecutivo Pischedda, sarà la compagna barracellare ad occuparsi del servizio di sorveglianza e lotta attiva agli incendi.

