Un pizzico di emozione per un ritorno dal sapore un po’ diverso: Paolo De Falco torna a Oristano da procuratore capo.

Davanti ai giudici Carla Altieri, Leopoldo Sciarrillo e Salvatore Carboni, c’è stato il passaggio di consegne ufficiale tra De Falco e il procuratore facente funzioni Armando Mammone.

«Grazie a tutti, ci mettiamo subito al lavoro» ha commentato fra gli applausi degli altri magistrati e di diversi avvocati.

De Falco, 61 anni, era stato a Oristano dal 1996 al 2016, poi il trasferimento a Sassari dove ha ricoperto il ruolo di procuratore generale nella Sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari. Ad aprile scorso la nomina alla guida della procura di Oristano che, dopo il trasferimento di Ezio Domenico Basso, è stata coordinata dal sostituto Mammone.

«Trovo una struttura in ottima forma per i magistrati – ha commentato – mentre è molto carente il personale amministrativo. Sono trascorsi sette anni da quando sono andato via e del vecchio organico ritrovo solo quattro dipendenti». Qualche assunzione c’è stata ma non basta.

