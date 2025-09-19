Povertà sanitaria, la ASL di Oristano presenta il programma PnesIl programma prevede visite mediche gratuite negli ambulatori di prossimità o a bordo di camper attrezzati, e non solo
La ASL di Oristano ha presentato il programma Pnes (Progetto nazionale equità nella Salute) per contrastare la povertà sanitaria, rivolto alle fasce di popolazione più vulnerabili, come indigenti, migranti, rom e sinti.
L'obiettivo è quello di fornire cure e servizi sanitari a chi non ha accesso alle prestazioni del servizio sanitario a causa di motivi burocratici o di povertà. Il programma prevede visite mediche gratuite negli ambulatori di prossimità o a bordo di camper attrezzati, screening oncologici, fornitura gratuita di protesi odontoiatriche e farmaci, campagna di educazione sanitaria per sensibilizzare la popolazione alla cura della propria salute. La ASL di Oristano lavorerà insieme ai Comuni e agli Enti del terzo settore per attuare il programma. Entro fine ottobre sarà costituito il tavolo operativo per poter partire con l'attivazione dell'equipe psico-sociale negli ambulatori di prossimità e con il motorhome itinerante.
La responsabile dell'attuazione del Pnes per la ASL di Oristano, Giovanna Nieddu, ha dichiarato: «Quello di oggi è il primo passo per la costituzione di un tavolo di lavoro che metterà insieme Asl, Comuni ed Enti del terzo settore per dare gambe a questo ambizioso programma».
Ad illustrare nel dettaglio le azioni previste dal programma è stata la psicologa Claudia Marras, collaboratrice nell’attuazione del Pnes: «Il programma è rivolto alle fasce di popolazione più bisognose. Sarà la Asl che, attraverso equipe composte da medici specialisti (diabetologi, cardiologi, oculisti, odontoiatri), infermieri, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali, li raggiungerà, negli ambulatori allestiti nei locali messi a disposizione dai Comuni o a bordo dei motorhome attrezzati per le visite specialistiche, per proporre loro visite e screening gratuiti, ma anche per sensibilizzarli alla cura della propria salute attraverso una campagna di educazione sanitaria».
Un programma che ha raccolto l’interesse dei sindaci, pronti a collaborare con l’obiettivo di portare le prestazioni sanitarie sul territorio fra i soggetti più vulnerabili.