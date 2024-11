Cittadini sempre più moderni e digitali. PostePay, il campione digitale di Poste Italiane, si conferma leader nei pagamenti in provincia di Oristano grazie al successo di Postepay Evolution, la carta prepagata con Iban che ha rapidamente conquistato l’apprezzamento degli italiani. Attualmente sono attive in provincia di Oristano oltre 34.000 carte Postepay Evolution: numeri che contribuiscono a raggiungere gli oltre 10,4 milioni di carte di questa tipologia utilizzate su tutto il territorio nazionale e 30,2 milioni di carte Postepay.

Come fa sapere Poste Italiane, nella speciale classifica degli uffici postali con il maggior numero di emissioni in provincia di Oristano svetta la sede di Oristano Centro, con 598 emissioni a partire dal primo gennaio, seguita dalla sede di Terralba (287 carte emesse) e dalla sede di Cabras (258 emissioni).

La carta prepagata Postepay Evolution ha il vantaggio di essere dotata di Iban. Ciò consente di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di uno strumento completo, per operazioni di pagamento in sicurezza e per ricevere e disporre bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione.

