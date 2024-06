Venerdì e sabato, a Pompu, appuntamento con “Intrecci di pane. Legarsi con le esperienze”. Due giornate di condivisione e formazione, per parlare di filiera corta, pane, pasta e lievito madre. L’evento è organizzato dalla Fondazione “Parte Montis”.

Il via venerdì pomeriggio, alle 15.30, nei locali del Centro Sociale, con un intero pomeriggio dedicato alla formazione sulla filiera corta cerealicola, a cura dei tecnici Laore. Un momento dedicato agli operatori museali e aperto ai produttori e trasformatori locali. Sarà anche possibile assistere alla realizzazione e decorazione di due forme di “cocoi”. Sabato, alle 16.30, nella sala polivalente in località “Santu Miali”, il convegno dedicato alla panificazione. Dopo i saluti del sindaco Moreno Atzei e del presidente della Fondazione Ennio Vacca, ci sarà la presentazione di Antonio Farris (presidente dell’Accademia Sarda del Lievito Madre) e dell’antropologa Alessandra Guigoni.

A seguire le esperienze delle aziende del territorio. “Oltre agli scavi che stanno mettendo in luce la maestosità del Nuraghe Santu Miali – commenta Atzei - continuano le giornate di divulgazione, condivisione e Formazione previste dal progetto “Fondo Cultura”, momenti indispensabili per creare la consapevolezza delle potenzialità turistiche legate ai beni archeologici ed enogastronomiche dei nostri borghi. I comuni di Pompu e Masullas, come previsto dal progetto, hanno dato anche vita alla fondazione Parte Montis estesa ai comuni limitrofi di Siris e Morgongiori a dimostrazione che gli amministratori del territorio credono fortemente nello sviluppo del cosiddetto turismo lento e esperienziale”.

