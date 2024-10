È previsto un ricco programma, domani a Pompu, in occasione della quarta edizione di “Fromentu - Bread experience”.

Sotto l’organizzazione di Comune, Pro loco e Museo Multimediale “Casa del Pane”, saranno diverse le esperienze col pane che accompagneranno i visitatori nel corso della giornata.

«Stiamo lavorando con sempre maggiore entusiasmo insieme ai nostri cittadini per il nuovo appuntamento – commenta il sindaco Moreno Atzei - che rappresenta la vetrina regionale più importante per Pompu durante tutto l’anno».

Protagonisti di primo piano rimarranno pane e grano.

Il programma

Dalle 10 apriranno gli infopoint in piazza Cavour e piazza Capitano Leo e inizierà la vendita dei ticket degustazione. Dalle 10.30 apriranno anche gli stand lungo le vie del paese e inizieranno le visite guidate al Nuraghe Santu Miali, del Museo Multimedia e delle botteghe medievali. Dalle 11 i laboratori di “pintadura de su cocoi” e l’incontro “Tino, non solo pane”, il lievito madre e i suoi diversi utilizzi, con l’esperta Barbara Setzu. Sempre al mattino i laboratori per i bambini. Alle 12.30 il pranzo tipico nelle postazioni all’interno del centro abitato. «Il menù studiato per la nuova edizione – prosegue il sindaco - è variegato e prevede, oltre a su pani indorau e alle bruschette, anche la pasta realizzata con la semola del nostro grano, is tallutzas e un abbinamento del pane con un prodotto che si sposa alla perfezione: la mortadella, grazie alla partecipazione del Consorzio Mortadella IGP a Fromentu bread experience».

Nel pomeriggio, infine, esibizione, show cooking del maestro di pizza Roberto Meloni e degustazione della pizza, fino allo spettacolo finale de “Lapola e Tamurita Show".

