Riunione di Insediamento per il Consiglio comunale, di Pompu con il riconfermato sindaco Moreno Atzei che ha presentato la squadra di governo del piccolo centro della Marmilla. Della Giunta fanno parte il vice sindaco Alessandro Pani a cui sono state assegnate le deleghe in materia di Lavori Pubblici, attività Produttive, Viabilità e Trasporti; Federico Atzei che si occuperà di Ambiente, Decoro e Arredo Urbano, Agricoltura e Urbanistica, mentre a Laura Corona, unica donna a far parte dell’esecutivo vanno Servizi Sociali Istruzione, Politiche Giovanili e Sport. Il sindaco eserciterà le deleghe al Bilancio, Cultura, Beni Archeologici Storici e Monumentali.

Del Consiglio faranno parte i consiglieri della maggioranza Ilenia Ardu, Alessandra Piga, Simone Pani, Michele Melis. Per la minoranza di Roberto Loche, Giacomo Pellerano e Alessandro Santona, unico presente in aula.

