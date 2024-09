È iniziato il conto alla rovescia, a Pompu, in vista dell’edizione 2024 di “Fromentu – Bread Experience”. La manifestazione, ideata dal Comune e dalla Pro loco, ha come obiettivo quello della valorizzazione del pane, eccellenza locale. Nel corso della giornata sono previsti momenti ricreativi, di interesse, la degustazione del pane e della pizza.

A questo proposito, gli organizzatori hanno pubblicato un avviso invitando espositori, artigiani e hobbisti del posto a partecipare attivamente con i loro prodotti all’interno della manifestazione. Per poter partecipare all’evento, ci si potrà iscrivere entro il 15 ottobre, compilando il modulo messo a disposizione da Comune e Pro loco. Modulo che andrà poi consegnato in Comune, negli orari di apertura al pubblico, nel museo multimediale “Casa del Pane” ogni domenica, o via mail (indirizzo prolocopompu@gmail.com). Per informazioni si può contattare via e-mail la Pro loco.

