Il Comune di Pompu ha riaperto i termini per la presentazione delle richieste di contributo a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

L'intervento rientra all'interno delle disposizioni messe in campo dalla Regione per il contrasto allo spopolamento.

Le richieste si riferiscono all’annualità 2024, per un importo massimo di 15mila euro. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il prossimo 31 agosto.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, predisposta dal Comune, e tutti gli allegati richiesti. Potranno essere spedite via Pec o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. I moduli di richiesta possono essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico comunale o scaricati dal sito istituzionale dell’ente.

