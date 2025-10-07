Pompu, al via le richieste per espositori, artigiani e hobbisti in vista di "Fromentu"La richiesta dovrà essere effettuata presentando il modulo predisposto dagli organizzatori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In vista dell’edizione 2025 di “Fromentu Bread Experience”, il Comune e la Pro loco di Pompu invitano espositori, artigiani e hobbisti a partecipare con i loro prodotti all’evento che si terrà il 19 ottobre.
Alla giornata dedicata alla valorizzazione del pane potranno prendere parte anche gli espositori che potranno presentare la richiesta di iscrizione entro domenica 12 ottobre.
La richiesta dovrà essere effettuata presentando il modulo predisposto dagli organizzatori.
Potrà essere consegnato presso il Museo multimediale “Casa del Pane”, il Comune di Pompu e via e-mail (indirizzo espositorifromentu@gmail.com).