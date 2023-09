Saranno 3 giorni di festa e devozione, a Pompu, dove si terranno i festeggiamenti in onore di Santa Maria. La festa è organizzata grazie all’impegno di un comitato spontaneo in onore della santa e col sostegno del Comune e dei tanti volontari del paese. Si parte giovedì, alle 22.30, in compagnia della musica degli “Armonia Sarda.

Venerdì la parte religiosa, dalle 10.30, con la processione e la messa solenne. La sera, alle 22, in piazza Nicolò Leo, appuntamento inserito anche all’interno dell’iniziativa “Giaras in Festa”, cartellone itinerante del Consorzio “Due Giare”, grazie alla collaborazione con l’associazione Palazzo d’Inverno, con la musica di Randagiu Sardu; a seguire, dalle 24, deejay Tonio.

Sabato, alle 10.30, la processione con la Santa e messa. Nel pomeriggio, alle 17.30, la partita di calcetto tra scapoli e ammogliati, mentre alle 22.30 concerto dei “Riff Raff”, tribute band degli AC/DC; chiusura, alle 24, ancora con deejay Tonio.

