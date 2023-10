Sta diventando sempre più drammatica la situazione nei poliambulatori di Ales e Terralba per i disservizi creati dalla mancanza di una adeguata rete internet. Questo non consente di prenotare ed effettuare le visite già programmate. Il presidente dell'organismo sanitario territoriale e sindaco di Ales Checco Mereu parla apertamente di un «distretto andato letteralmente in tilt. Questa situazione – spiega preoccupato - va avanti da oltre due settimane e nonostante abbia trovato sempre la disponibilità del direttore generale della Asl Angelo Serusi, del direttore del distretto Andrea Floris e del responsabile tecnico di Areus nel raccogliere le mie istanze, ancora la problematica non si è risolta».

Il sindaco di Ales Checco Mereu

Mereu racconta di come i pazienti stiano vivendo con grande apprensione questa situazione.

«Ho effettuato personalmente alcuni sopralluoghi nelle due strutture, verificando con i miei occhi la disperazione delle persone che non possono essere visitate e in qualche caso vengono rimandate a casa. Ho visto persino una persona piangere. Faccio allora appello - continua il presidente Mereu - a quanti possono agire affinché la problematica venga risolta nel più breve tempo possibile. Le persone si stanno riversando sulla specialistica a pagamento e in un territorio già povero di per sé non è accettabile. Speriamo che qualche spiraglio, almeno per una ripresa seppur parziale dell’attività, possa esserci la prossima settimana, in quanto sarà montato un ponte radio come mi hanno anticipato dal servizio tecnico di Areus».

