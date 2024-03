Sono sempre più esasperati gli studenti che quotidianamente si recano ad Oristano con i mezzi pubblici per frequentare le scuole superiori. Disagi e situazioni di pericolo dei quali si fanno interpreti i genitori ma anche gli amministratori comunali con in testa il sindaco Paolo Pistis. Il primo cittadino ha scritto alla direzione regionale dell’Arst per rappresentare una situazione non più sostenibile.

«Le lamentele di molte famiglie – denuncia il sindaco - si riferiscono al fatto che i pullman messi a disposizione dall’azienda per la tratta Morgongiori-Oristano delle 07.15 non dispongono di un numero di posti a sedere sufficiente ad accogliere tutti i passeggeri e che pertanto gli studenti sono costretti a stare in piedi o seduti in terra per tutta la durata del viaggio».

«Questa situazione – sottolinea Pistis - , oltre che essere ingiusta e discriminatoria nei confronti di alcuni passeggeri, ne mette evidentemente a rischio l’incolumità in caso di frenate brusche o nella malaugurata ipotesi di incidenti stradali». Da qui l’appello per risolvere immediatamente il problema. In caso contrario i genitori minacciano di rivolgersi alla procura e di non mandare i figli a scuola, lamentando anche come nei mezzi ci piova dentro.

.

© Riproduzione riservata