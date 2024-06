L’odore invitate si sentiva da lontano. Successo a Cabras per la Pizza Mediterranea Cup, tappa isolana del campionato mondiale dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi al mondo. La sfida è andata in scena tra 35 pizzaioli per sei diverse categorie, provenienti da tutta la Sardegna: il cortile del Centro polivalente di via Tharros per l'occasione si è trasportano in una pizzeria e cielo aperto.

I migliori pizzaioli hanno conquistato il biglietto d’accesso alla Coppa del Mondo, in programma a Roma ad ottobre.

L’evento è stato promosso dall’associazione “Antichi mestieri rurali del Sinis”, in collaborazione con il Gal Sinis e del Comune di Cabras. È il sassarese Matteo Sanna, titolare della pizzeria “L’Era della Pizza” a Li Punti, il pizzaiolo campione assoluto dell’evento.

Matteo Lai ha vinto invece nella categoria "Pizza Classica”, Marcello Melis nella categoria “Pizza in pala”, Antonio Pellecchia nella categoria “Pizza Napoletana” e Paolo Paolillo in quella “Pizza innovativa”.

Per la categoria "Pizza senza glutine” primo posto per Ivano Giuffrida.

Ancora: per la categoria Pisarda, dove sono stati utilizzati ingredienti del territorio, ha vinto la cabrarese Rosy Circu, titolare della pizzeria Dea Madre, nel centro storico del paese, applauditissima dai suoi clienti affezionati presenti al centro polivalente. Lei ha proposto una pizza a base di melone del Sinis e bottarga di Cabras. Per questa categoria è stata utilizzata una farina sarda di grano tenero. «Dedico questa vittoria - ha detto Rosy Circu - a mio padre Eugenio e a tutto il mio staff».

A valutare le pizze una giuria di esperti dalla chef stellata Mamma Flavia. La realizzazione della tappa sarda del Mondiale della pizza aveva l’obiettivo di promuovere il patrimonio gastronomico del territorio le sue bellezze naturali e culturali.

