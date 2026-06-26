Atti persecutori, lesioni personali aggravate e rapina. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un 18enne arrestato dalla Polizia di Stato di Oristano, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha consentito di ricostruire una serie di condotte vessatorie e violente poste in essere dall’indagato nei confronti della propria ex fidanzata minorenne e di un altro minore che aveva intrapreso una frequentazione con la ragazza.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe sottoposto la ex a un costante controllo della sua vita privata, limitandone la libertà personale attraverso atteggiamenti ossessivi, scenate di gelosia, minacce, insulti e anche aggressioni fisiche. Condotte che sarebbero poi proseguite anche dopo la fine della relazione sentimentale.

Gli agenti hanno inoltre documentato numerosi episodi intimidatori e aggressivi nei confronti del nuovo compagno della ragazza, culminati anche in questo caso in ripetute aggressioni fisiche che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche da parte della vittima.

Al termine delle indagini preliminari l’autorità giudiziaria ha dunque disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con il divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto e comunicazione, diretta o indiretta, con le persone offese.

(Unioneonline)

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