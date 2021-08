Intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza un serbatoio di gpl che perdeva gas in un distributore di carburanti sulla strada Oristano-Simaxis.

Le squadre sul posto hanno evacuato il personale del bar a servizio del distributore e provveduto ad attenuare la nuvola di gas con dei getti d’acqua frazionata.

Al termine dell’intervento, che si è concluso attorno alle 15, è stato riaperto il tratto di strada precedentemente bloccato al traffico.

