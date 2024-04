A un mese dalla scadenza della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale, irrompe improvvisamente sulla scena politica bosana il nuovo gruppo civico “Per Bosa” di cui è stato nominato coordinatore l’imprenditore Angelo Masala, 54 anni, già presidente del Bosa calcio, ex consigliere comunale alla fine degli anni ‘90 e assessore della comunità montana. Da tanti anni è però fuori dalla politica attiva, ma impegnato nella gestione di imprese.

In un comunicato il gruppo informa di «essersi costituito dopo numerose interlocuzioni ed incontri. Ne fanno parte professionisti, imprenditori e semplici cittadini che intendono dare il loro contributo per la città, a partire dalle elezioni amministrative che si terranno nel prossimo giugno. Le finalità – evidenziano i promotori - sono quelle di mettere a disposizione della collettività una serie di esperienze che possano consentire una prospettiva di sviluppo per il territorio». Nel documento non si fa accenno in maniera specifica alla collocazione politica ma il gruppo civico per Bosa fa sapere «come già a partire dai prossimi giorni saranno promossi incontri con tutti coloro che in questa ottica si riconoscono e al cui obiettivo vogliono contribuire».

Alla domanda se “Per Bosa” si presenterà con una propria lista e proporrà un suo candidato sindaco, il coordinatore Angelo Masala è più esplicito. «L’area di riferimento è quella del centro destra - sottolinea Masala - mentre per quanto riguarda il candidato alla carica di sindaco non escludiamo la possibilità di fare una nostra proposta».

La novità che emerge nel campo del centro destra cittadino è accolta favorevolmente dalla maggiore forza politica locale, il Partito Sardo d’ Azione. Il consigliere regionale e leader dei Quattro Mori Alfonso Marras che ha sempre dichiarato di lavorare all’unità della coalizione, commenta in maniera positiva. «Tutto quello che è utile per presentarci in maniera collegiale e coesa alle elezioni – afferma Marras - non può che trovarmi d’accordo. Importante d’altronde che la maggior parte di cittadini possibile, facenti parte della società civile e delle professioni, trovi spazio nella nostra aggregazione. Stiamo iniziando con degli incontri bilaterali – aggiunge - dopodiché faremo una riunione plenaria per la definizione della lista e trovare l’intesa sul candidato sindaco».

Di fatto il gruppo civico “Per Bosa” va a completare il centrodestra formato anche dal PSd’Az, Fratelli d’Italia e la componente del sindaco Piero Casula della lista “Un'altra Bosa” che nel 2019 vinse le elezioni comunali. Sull’altro fronte, continua il lavoro per formare lo schieramento del “Campo Largo” a trazione Pd- 5 stelle non presente alla competizione elettorale del 2019. Questa volta, invece, la lista ci sarà come hanno assicurato i consiglieri regionali dei due partiti Antonio ed Alessandro Solinas.

