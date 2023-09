Partirà domani 19 settembre a Paulilatino il corso gratuito di autodifesa organizzato dalla Consulta giovani. Sarà proposto in dieci incontri, tutti i martedì alle 18,30 a cura dell’esperta Lucia Tomasi.

«Visto i casi purtroppo sempre più frequenti di stupro – spiega la presidente della Consulta Raffaela Putzolu - abbiamo deciso di non rimanere indifferenti e di organizzare un corso di autodifesa totalmente gratuito per tutte le donne a partire dai 12 anni. Questo corso ci darà la possibilità di imparare le principali tecniche di autodifesa e ci permetterà di camminare un po’ più tranquille per strada, perciò consiglio a tutte di farlo». Saranno 10 gli appuntamenti che termineranno con la seconda edizione di “Non una di meno” il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

