Paulilatino, sit-in di protesta a Santa Cristina: «Riaprite il bivio sulla 131»Il sindaco Gallus chiede ad Anas la riapertura dell’accesso all’area archeologica
Questa mattina sit-in di protesta al bivio di Santa Cristina, a Paulilatino, contro la chiusura dell’accesso dalla SS 131 all’area archeologica. Una chiusura che sta penalizzando l’intera comunità paulese.
Il sindaco Domenico Gallus insieme ad alcuni amministratori, ha presentato un’ordinanza che chiede ad Anas la riapertura immediata dell’arteria stradale, individuando alternative che permettano la ripresa delle normali attività.
Presenti numerosi cittadini e soprattutto i componenti della cooperativa Archeotur che gestisce l’area archeologica, insieme a barraccelli, allevatori e ristoratori. Attività tutte danneggiate dal blocco del bivio.
Nel video, l’intervento del sindaco Gallus riassume le ragioni della protesta e il contenuto dell’ordinanza: riaprire il bivio per evitare ulteriori danni economici sociali e ambientali a Paulilatino.