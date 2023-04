La realizzazione del sogno caldeggiato da tempo dalle Amministrazioni di Paulilatino e Bauladu è sempre più vicina a concretizzarsi. All’albo del Comune di Paulilatino, capofila dell’iniziativa, è stato infatti pubblicato il bando di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della ex 131, nel tratto compreso tra i due centri.

Tanti gli interventi previsti grazie al finanziamento di 12 milioni di euro ottenuto mesi addietro dalla Regione. Ora c’è tempo sino al 16 maggio per presentare in Comune la propria offerta economica.

Si tratta di un intervento che soddisferà non solo le esigenze locali, ma si configurerà come un passo importantissimo anche a carattere regionale. L’ex 131, infatti, se il traffico dovesse venire bloccato sulla principale arteria dell’Isola, potrebbe fungere da viabilità alternativa.

Oggi la strada che collega Paulilatino e Bauladu, utilizzata anche da numerosi frontisti per raggiungere le proprie aziende, versa in condizioni disastrose. Dodici chilometri circa, intervallati da voragini e avvallamenti. Il manto stradale risulta inoltre visibilmente sollevato a causa delle radici dei pini che si trovano lungo il percorso. Percorrerla è praticamente quasi impossibile. Tempo fa le due amministrazioni avevano ottenuto dalla Regione 200mila euro per la progettazione dell’intervento di sistemazione. E adesso sono arrivate anche le risorse per dare risposte concrete.

